حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنشأة ناصر

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة منشأة ناصر، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت ملابسات منشور متداول مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يحملان أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالتقاط الصورة بقصد اللهو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

