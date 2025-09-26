الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت جهات التحقيق حبس 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في  منطقة السيدة زينب، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.   

 

التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

 وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب عقار مجاور لهم  رقم 46 أرض يعقوب لقيامة بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم. 

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من ضبط (5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه. 

 

وعُثر بداخل الشقة على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 13 مترًا - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهـم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

التنقيب عن الاثار التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب الحفر والتنقيب عن الآثار مديرية أمن القاهرة

الجريدة الرسمية
