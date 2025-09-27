السبت 27 سبتمبر 2025
بعد قليل، نظر استئناف حمو بيكا في قضية حيازة سلاح أبيض

تنظر محكمة مستأنف قصر النيل، بعد قليل، أولى جلسات الاستئناف المقدم من مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه، وذلك في القضية المتعلقة بحيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة قصر النيل قد قضت في وقت سابق، غيابيًا، بمعاقبة حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه مبلغ 500 جنيه، إثر اتهامه بحيازة سلاح أبيض دون ترخيص. كما أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، بعدما رفضت المعارضة التي تقدم بها دفاعه.

وفي وقت سابق، أكدت الجهات المعنية أنه تم إنهاء إجراءات ترحيل حمو بيكا من سجن برج العرب إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، عقب انتهاء فترة عقوبته السابقة بالحبس لمدة شهرين، التي كانت قد صدرت في قضية أخرى تتعلق بإقامة حفل دون تصريح.

