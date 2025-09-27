أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كان بيلعب "العصا" مع عروسه، لحظة وفاة عريس أسوان بشكل مفاجئ داخل قاعة الزفاف (فيديو)

شهدت محافظة أسوان حادثة مأساوية، حيث تحول حفل زفاف إلى مأتم بعدما توفي عريس فجأة أثناء زفافه على عروسه أمام أنظار المدعوين في قاعة زفافه بمدينة كوم أمبو، لتملأ الدهشة والحزن أجواء ليلة العمر.

كارثة إن صدقت، قصة عدم ذهاب صوت مصر في الكرة الذهبية إلى محمد صلاح

أثارت تقارير وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر عدم فوز محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، التي ستكون بمنزلة كارثة رياضية إن صدقت.

ترامب: نجري مناقشات ملهمة ومثمرة بشأن غزة وحماس على دراية تامة بهذه المناقشات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مناقشات "ملهمة ومثمرة للغاية" تجري مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن قطاع غزة، في مفاوضات مكثفة على مدار الأيام الأربعة الماضية.

مرشح لمنصب مهم، مفاجأة عن سر استقالة أشرف زكي بشكل مفاجئ

استقالة أشرف زكي، كشفت مصادر سر استقالة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المفاجئة الخميس، وسط تساؤلات حول أسباب القرار.

القاهرة 32 وانخفاض جديد في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حرضنا على صالح سليم، مجدي عبد الغني يفتح ملفات قديمة لإحراج الخطيب بعد ضجة مدحت شلبي (فيديو)

بعد ضجة الإعلامي مدحت شلبي وهجومه على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، خرج مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، ليكشف عن كواليس قديمة تعود إلى انتخابات القلعة الحمراء عام 1980 والتي فاز بها الكابتن صالح سليم، بهدف إحراج بيبو.

الرئيس الكولومبي يدعو إلى حشد المتطوعين لقتال إسرائيل في غزة (فيديو)

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إلى حشد المتطوعين للقتال ضد إسرائيل في قطاع غزة.

نزلت النصف، مفاجأة عن سعر الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، سواء سوق العبور لجملة الخضراوات، أو أسواق التجزئة، وهو الانخفاض الثاني على التوالي الذي تسجله الطماطم عقب موجة من الارتفاعات استمرت لأسبوع متواصل.

وقوع مصابين، انهيار سقف عقار على عمال الترميم بالإسكندرية وإخلاء فوري للسكان (صور)

انهار سقف عقار مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة الدخيلة بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية.

في انتظار موافقة ترامب، "بنك أهداف" أمريكي لشن ضربات عسكرية في فنزويلا

كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يدرسون خيارات لشن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، تستهدف تجار المخدرات، يتوقع أن تنفذ خلال أسابيع، وفق مصادر مطلعة.

اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط الوجهين البحري والقبلي

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية لتشغيل عدد من الرحلات على بعض الخطوط بداية من اليوم السبت.

افتعالك حاجة علشان تاخد عليها حاجة مش حلو، عبد الحفيظ يهاجم مدحت شلبي بعد تصريحاته عن الخطيب (فيديو)

هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، الإعلامي مدحت شلبي، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير بحق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والتي تسببت في أزمة كبيرة وصلت إلى أروقة القضاء.

إدارة ترامب تعلن إلغاء تأشيرة رئيس كولومبيا: حرض الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي يزور البلاد لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لـ"تحريضه الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر".

بعد استغاثته، الثقافة تتدخل لإنقاذ الفنان الكبير أحمد الضوي

أكد الناقد التشكيلي صلاح بصيار أن وزارة الثقافة تتابع حالة الفنان أحمد الضوي الصحية، وذلك استجابةً لمناشدته السريعة التي أطلقها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي مدريد وظهور جديد لـ صلاح

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي.

