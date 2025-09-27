حرضنا على صالح سليم، مجدي عبد الغني يفتح ملفات قديمة لإحراج الخطيب بعد ضجة مدحت شلبي (فيديو)

بعد ضجة الإعلامي مدحت شلبي وهجومه على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، خرج مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، ليكشف عن كواليس قديمة تعود إلى انتخابات القلعة الحمراء عام 1980 والتي فاز بها الكابتن صالح سليم، بهدف إحراج بيبو.

وقال “عبد الغني” في إحدى منصات "بودكاست": "الخطيب زمان واحنا لعيبة اتفق معانا أننا لازم نروح الانتخابات ونؤيد الفريق مرتجي ضد صالح سليم ويوم الانتخابات رحنا كلنا وفوجئنا أنه ما جاش وقال إنه تعبان شوية".

وأضاف: "أنا رفضت أكمل لأن اللي جمعنا مش موجود بس الباقي كمل ومصطفى عبده راح قال لصالح سليم على المخطط".

مجدي عبد الغني

الخطيب زمان واحنا لعيبة اتفق معانا اننا لازم نروح الانتخابات ونؤيد الفريق مرتجي ضد صالح سليم ويوم الانتخابات روحنا كلنا وفوجئنا انه مجاش وبيقول تعبان شوية 😅 وطبعا انا رفضت اكمل لان اللى جمعنا مش موجود بس الباقي كمل ومصطفي عبده راح قال لصالح سليم على المخطط pic.twitter.com/KmcnEjfuW5 — Hassan Hamada (@antiekhwan) September 26, 2025

جاءت تصريحات مجدي عبد الغني قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للأهلي، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر، والتي ستشهد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.



كما تأتي تلك التصريحات بعد ضجة هجوم الإعلامي مدحت شلبي، على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال “شلبي” خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر 2: إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لصحة الخطيب، مؤكدًا: "إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بخوض الانتخابات المقبلة، فالأسرة والصحة أولى من أي شيء، والأهلي كيان لا يتوقف على الأشخاص".

أزمة التأشيرة.. لا علاقة بالمرض

كما كشف شلبي أن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أشيع، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة الدخول بعد التقديم عبر الإنترنت، متسائلًا: "لماذا نربط الأمر بالمرض ونصدر للجماهير صورة غير دقيقة؟"

