كان بيلعب "العصا" مع عروسه، لحظة وفاة عريس أسوان بشكل مفاجئ داخل قاعة الزفاف (فيديو)

شهدت محافظة أسوان حادثة مأساوية، حيث تحول حفل زفاف إلى مأتم بعدما توفي عريس فجأة أثناء زفافه على عروسه أمام أنظار المدعوين في قاعة زفافه بمدينة كوم أمبو، لتملأ الدهشة والحزن أجواء ليلة العمر.

لحظة وفاة عريس أسوان

وأظهر مقطع فيديو لحظة وفاة العريس الشاب داخل قاعة الفرح، حيث أظهرت اللقطات فرحة العريس ممسكًا يدها ثم دخوله في وصلة رقص مع عروسه واللعب معها بـ"العصا" على أنغام الطبل البلدي، ليسقط فجأة وسط أسرته والمعازيم.

وبعد سقوط العريس أشرف أبو حاكم مغشيًا عليه بعد 8 دقائق من دخوله القاعة حاول الأهل والأصدقاء إسعافه، لكن تبين أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته في لحظات معدودة، تاركًا وراءه صدمة قاسية لعروسه وأسرته وكل من حضروا الحفل.

وانقلت أصوات الزغاريد والفرح فجأة إلى صرخات وعويل، لتتحول ليلة طال انتظارها إلى مأساة إنسانية أبكت القلوب.

وضجَّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في أسوان ومصر كلها بمنشورات النعي والدعاء، حيث عبّر الكثيرون عن حزنهم الشديد وصدمتهم من الواقعة، متمنين للفقيد الرحمة، ولزوجته وأهله الصبر والسلوان.

كما عبّر أصدقاء العريس الراحل عن ألمهم العميق، مؤكدين أنهم عاشوا معه لحظات الفرح أثناء التحضيرات للزفاف، وشاركوه عقد قرانه قبل يوم واحد فقط، دون أن يخطر ببال أحد أن تتحول تلك الفرحة الكبرى إلى ذكرى موجعة في ظرف ساعات قليلة.

