رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي مدريد وظهور جديد لـ صلاح

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

برينتفورد × مانشستر يونايتد – الثانية والنصف عصرًا – على قناة beIN SPORTS 1

ليدز يونايتد × بورنموث – الخامسة مساءً

تشيلسي × برايتون – الخامسة مساءً

كريستال بالاس × ليفربول – الخامسة مساءً - على قناة beIN SPORTS 3

مانشستر سيتي × بيرنلي – الخامسة مساءً – على قناة beIN SPORTS 2

نوتينجهام فورست × سندرلاند – السابعة والنصف مساءً – على قناة beIN SPORTS 1

توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون – العاشرة مساءً – على قناة beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري المصري


المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً

زد ضد حرس الحدود – 5:00 مساءً

المصرى ضد بتروجت – 8:00 مساءً

بيراميدز ضد طلائع الجيش – 8:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقله 

خيتافى × ليفانتى – الثالثة عصرًا

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد – الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORTS 1

مايوركا × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساءً

فياريال × أتليتك بيلباو – العاشرة مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

كومو × كريمونيزي – الرابعة مساء

يوفنتوس × أتالانتا – السابعة مساء

كاليارى × إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

لوريان × موناكو – السادسة مساء

تولوز × نانت – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان × أوكسير – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × لايبزيج – الرابعة والنصف مساء

هايدينهايم × أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

ماينز × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

سانت باولى × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض × نيوم – السادسة والنصف مساء

النجمة × الفيحاء – السادسة والنصف مساء

الفتح × القادسية – التاسعة مساء

 

مواعيد مباريات الدوري القطري

السليلية × العربى – السادسة مساء

قطر × الشمال – الثامنة مساء – على قناة على AL KASS one

