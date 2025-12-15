الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شبانة يوضح أسباب اعتذار مصطفى يونس للخطيب

مصطفى يونس والخطيب،
مصطفى يونس والخطيب، فيتو
18 حجم الخط

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصطفى يونس تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، موضحًا أن هذا الاعتذار جاء بعد وصول الأمر إلى النيابة، ومع علم "يونس" بوجود حكم في القضية.

وقال شبانة، خلال برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن ما حدث يؤكد ضرورة تحمّل مصطفى يونس المسئولية الكاملة عن كل كلمة تُقال عبر وسائل الإعلام، مشددًا على أن الخوض في الذمم المالية أمر مرفوض تمامًا ولا يمكن التعامل معه باستخفاف.

اعتذار مصطفى يونس للخطيب

وتابع: "مصطفى يونس اعتذر بعد وصول الأمر للنيابة وعلمه بوجود حكم قضائي بسبب ما قاله من تصريحات في وسائل الإعلام تدينه".

وأضاف أن الموقف يفرض تساؤلات واضحة، مؤكدًا أنه لا يصح أن يظهر البعض بمظهر البطل وقت الهجوم، ثم يتراجع ويعتذر عندما تنتقل الأمور إلى ساحات القضاء، معتبرًا أن هذا السلوك يسيء للإعلام والرأي العام.

وشدد شبانة على أن الشاشات الفضائية ليست ساحة للهجوم أو تصفية الحسابات الشخصية، موضحًا أن المتحدثين يخاطبون الرأي العام ويوجهون الجماهير، التي تتأثر بشكل مباشر بما يُقال من آراء وتصريحات.

وأوضح شبانة أن الاعتذار في مثل هذه المواقف لا يُعد شجاعة ولا ترفّعًا، قائلا: "الاعتذار مش بكيفك يا كابتن مصطفى".

ودعا شبانة إلى ترسيخ ثقافة تحري الدقة قبل إطلاق التصريحات، ومشددًا على ضرورة أن تكون كل كلمة موزونة بميزان من ذهب، لأن الإعلام مسؤولية وليس مساحة للكلام دون حساب.

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع الكابتن مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي «الأهلي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي مصطفي يونس شبانة محمود الخطيب اعتذار مصطفى يونس للخطيب

مواد متعلقة

أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي

ريال مدريد يخطف فوزا صعبا من ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني

محمد شبانة يهاجم مجلس الزمالك: القلعة البيضاء في مأزق تاريخي

هل يلحق عبد الله السعيد ودونجا وربيع بمواجهة حرس الحدود؟

عفت نصار: الزمالك ليس مشروعا خاصا ويجب محاسبة المخطئين

بعد قرار النيابة العامة، محامٍ يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

الزمالك ينهي أزمة عدي الدباغ بعد الشكوى واللاعب يعود للقاهرة

الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة للمرة الأولى في تاريخه

الأكثر قراءة

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

اليوم، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

اليوم، صحة الشيوخ تناقش إقامة مستشفى عام بمنطقة الطروات في حلوان

شبانة يوضح أسباب اعتذار مصطفى يونس للخطيب

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

الطن يتراجع 3250 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

6 نصائح مهمة للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها

قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية، فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads