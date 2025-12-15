شبانة يوضح أسباب اعتذار مصطفى يونس للخطيب

18 حجم الخط

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصطفى يونس تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، موضحًا أن هذا الاعتذار جاء بعد وصول الأمر إلى النيابة، ومع علم "يونس" بوجود حكم في القضية.

وقال شبانة، خلال برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن ما حدث يؤكد ضرورة تحمّل مصطفى يونس المسئولية الكاملة عن كل كلمة تُقال عبر وسائل الإعلام، مشددًا على أن الخوض في الذمم المالية أمر مرفوض تمامًا ولا يمكن التعامل معه باستخفاف.

اعتذار مصطفى يونس للخطيب

وتابع: "مصطفى يونس اعتذر بعد وصول الأمر للنيابة وعلمه بوجود حكم قضائي بسبب ما قاله من تصريحات في وسائل الإعلام تدينه".

وأضاف أن الموقف يفرض تساؤلات واضحة، مؤكدًا أنه لا يصح أن يظهر البعض بمظهر البطل وقت الهجوم، ثم يتراجع ويعتذر عندما تنتقل الأمور إلى ساحات القضاء، معتبرًا أن هذا السلوك يسيء للإعلام والرأي العام.

وشدد شبانة على أن الشاشات الفضائية ليست ساحة للهجوم أو تصفية الحسابات الشخصية، موضحًا أن المتحدثين يخاطبون الرأي العام ويوجهون الجماهير، التي تتأثر بشكل مباشر بما يُقال من آراء وتصريحات.

وأوضح شبانة أن الاعتذار في مثل هذه المواقف لا يُعد شجاعة ولا ترفّعًا، قائلا: "الاعتذار مش بكيفك يا كابتن مصطفى".

ودعا شبانة إلى ترسيخ ثقافة تحري الدقة قبل إطلاق التصريحات، ومشددًا على ضرورة أن تكون كل كلمة موزونة بميزان من ذهب، لأن الإعلام مسؤولية وليس مساحة للكلام دون حساب.

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع الكابتن مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي «الأهلي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.