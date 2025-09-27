إدارة ترامب تعلن إلغاء تأشيرة رئيس كولومبيا: حرض الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي يزور البلاد لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لـ"تحريضه الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر".

وقالت الوزارة، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "وقف الرئيس الكولومبي في أحد شوارع مدينة نيويورك وحثّ الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف"، وأضافت: "سنلغي تأشيرته بسبب تصرفاته المتهورة والمثيرة للجدل".

يذكر أن وفد الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان غادر بعد دقائق فقط من بدء بيترو، خطابه المنتقد لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة الجريمة المنظمة.

ودعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إلى حشد المتطوعين للقتال ضد إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الرئيس الكولومبي "نحن الآن منفتحون على المتطوعين للقتال في غزة. دعونا نتحد وسنشكل أقوى جيش في العالم".

#NoticiaW | “Abrimos el listado de voluntarios y voluntarias para ir a combatir a Gaza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo”, asegura el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) desde la ONU. pic.twitter.com/fGhPbDxAYS — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 26, 2025



وانضم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم الجمعة إلى مظاهرة في نيويورك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اقترح خلالها إنشاء جيش دولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

¿Y de que cultura cree que eran los marineros que venian en los barcos que eran comandados por castellanos y salían del sur de España? https://t.co/axHn808CJn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

وقال بيترو عبر مكبر صوت أمام المتظاهرين: "يجب تشكيل جيش أقوى من جيشي الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعين"، مضيفا: "مع آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن (الأمم المتحدة)، انتهى زمن الدبلوماسية... والرد سيكون بالسلاح".

والأربعاء دافع البيت الأبيض، عن الضربات الأمريكية على قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، بعد أن دعا الرئيس الكولومبي إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد ترامب.

واتهم بيترو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بقتل أفراد عُزّل خلال الغارات.

وقال بيترو: "كان هؤلاء الشباب يحاولون ببساطة الهروب من الفقر"، متسائلًا عما إذا كان استخدام القوة المميتة "مبررا"، وذكر أن "سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات تُستخدم كأداة هيمنة وليست جهدًا حقيقيًا للحد من تهريب الكوكايين".

وتنتقد إدارة ترامب كولومبيا "لإخفاقها الواضح" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات، لكنها تعهدت بمواصلة دعمها.

