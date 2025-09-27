نزلت النصف، مفاجأة عن سعر الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، سواء سوق العبور لجملة الخضراوات، أو أسواق التجزئة، وهو الانخفاض الثاني على التوالي الذي تسجله الطماطم عقب موجة من الارتفاعات استمرت لأسبوع متواصل.

سلسلة من ارتفاعات الطماطم خلال الشهر الجاري

وبدأت أسعار الطماطم سلسلة من الارتفاعات مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مسجلة ارتفاعًا وصل لـ 3 أضعاف سعرها في الشهر الماضي، إذ كانت الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات في سوق التجزئة خلال أغسطس الماضي، بينما تراوح سعرها بين 15 و30 جنيهًا باختلاف المناطق خلال تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

مفاجأة، سعر الطماطم اليوم يتراجع 9.5 جنيه

وفي مفاجأة، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا كبيرًا في أسواق التجزئة، وصل لـ 9.5 جنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

51.7 % انخفاضًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا التراجع؛ فإن أسعار الطماطم تراجعت بنسبة 51.7 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وبنسبة 35.2% مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي.

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 8.8 جنيه مقارنة بـ 18.3 جنيه خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 15 جنيهًا مقارنة بـ 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 15.5 جنيه.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 65 جنيهًا.

