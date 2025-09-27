السبت 27 سبتمبر 2025
مفاجأة مدوية، صوت مصر في الكرة الذهبية لم يذهب لمحمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

مفاجأة مدوية شهدتها كواليس جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعدما تبيَّن أن الصحفية المصرية إيناس مظهر، التي تعمل أيضًا عضوًا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، لم تمنح صوتها للنجم محمد صلاح في عملية التصويت على الجائزة.

غياب صوت ممثلة مصر عن دعم قائد الفراعنة ولاعب ليفربول أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من هذا القرار، خاصة وأن صلاح يعد أبرز لاعب مصري وعربي في تاريخ الجائزة، وسبق أن تواجد في المراكز المتقدمة خلال السنوات الماضية.

واختارت إيناس مظهر، عثمان ديمبلي كخيار أول وأشرف حكيمي كخيار ثاني وصلاح ثالثًا وهو أمر غريب وموقف أغرب خاصة أنها في وضع مسؤولية في اتحاد الكرة.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت في جائزة الكرة الذهبية تتم عبر صحفيين معتمدين من مختلف دول العالم، حيث يختار كل منهم ثلاثة لاعبين بالترتيب، ما يجعل الأصوات مؤثرة بشكل كبير في تحديد هوية الفائز بالجائزة المرموقة.

