بعد استغاثته، الثقافة تتدخل لإنقاذ الفنان الكبير أحمد الضوي

أكد الناقد التشكيلي صلاح بصيار أن وزارة الثقافة تتابع حالة الفنان أحمد الضوي الصحية، وذلك استجابةً لمناشدته السريعة التي أطلقها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح “بصيار” أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الذي أفاد بأن وزارة الصحة تتابع حالة الضوي منذ الصباح، بتنسيق ومتابعة مستمرة من الوزارة بناءً على ما نُشر. ونقل بصيار عن الوزير قوله: "أريد أن يطمئن الجميع... مع متابعة نتائج التحاليل والفحوصات. كل التمنيات بالشفاء". 

واختتم بصيار منشوره بتقديم الشكر للوزير على "الإنسانية والاستجابة السريعة".

جاء هذا التحرك بعد أن وجّه الناقد التشكيلي صلاح بصيار مناشدة عاجلة لوزير الثقافة لـ "إنقاذ الفنان أحمد الضوي وعلاجه على نفقة الدولة"، مشيرًا إلى أن الفنان أصيب مؤخرًا بـ تكسر الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال، ويرقد حاليًا في عناية مستشفى عين شمس العام في حالة صحية خطرة جدًّا.

 

ويُعدّ الفنان أحمد الضوي من أهم رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، وكان من المؤسسين لهذا الفن برعاية المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم. وله رصيد ضخم من الأعمال الفنية الشهيرة التي شارك فيها بـ التحريك والإخراج، أبرزها مسلسلات (من قصص الأنبياء - المبشرين والمبشرات بالجنة - الأصدقاء الثلاثة - دقدق - الطفل جحا - أوفه)

بالإضافة إلى أفلام مثل حلم الفخاري وشقاوة عيال، والكثير من الأعمال الأخرى.

