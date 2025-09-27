افتعالك حاجة علشان تاخد عليها حاجة مش حلو، عبد الحفيظ يهاجم مدحت شلبي بعد تصريحاته عن الخطيب (فيديو)

هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، الإعلامي مدحت شلبي، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير بحق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والتي تسببت في أزمة كبيرة وصلت إلى أروقة القضاء.



سيد عبدالحفيظ : أشكر قنوات إم بي سي مصر على موقفها في ازمة كابتن محمود الخطيب .. والرموز ما بتجيش كل يوم والخطيب رمز كبير

وقال سيد عبد الحفيظ خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "MBC مصر: "التشكيك في مرض شخص أمر غير مقبول، حتى بعد التبرير والحديث عن التهدئة، ما قيل لا يمكن تجاوزه وافتعال حاجة علشان تاخد بيها حاجة تانية مش حاجة حلوة".

وأضاف: "الكرة المصرية تمر بظروف صعبة والجماهير تركز مع فرقها بسبب تراجع المستوى الفني، فلا داعي لإثارة قضايا جانبية تزيد من حدة التوتر".

وتابع: "رسالتي لكابتن مدحت شلبي أن العمر لا يحتاج إلى مثل هذه الصراعات، ولا لصراع حول من هو الإعلامي الأول أو الثاني. الخطيب رمز كبير، وانتقد أداء الأهلي كما تشاء، لكن ما قيل عنه ليس صحيحًا ولا مقبولًا".

