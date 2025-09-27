مرشح لمنصب مهم، مفاجأة عن سر استقالة أشرف زكي بشكل مفاجئ

استقالة أشرف زكي، كشفت مصادر سر استقالة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المفاجئة الخميس، وسط تساؤلات حول أسباب القرار.

سر استقالة أشرف زكي من منصبه

وقالت المصادر بحسب "العربية.نت" أن نقيب الفنانين مرشح لمنصب جديد، خاصة بعد تعيينه أمينًا مساعدًا للجنة للفنون والثقافة بحزب الجبهة الوطنية، وهو أحد أحدث وأكبر الأحزاب السياسية في مصر.

وأضافت أن زكي مرشح بقوة كذلك للتعيين في مجلس الشيوخ ضمن قائمة الـ100 شخصية الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينها.

كما ذكرت المصادر، أن زكي ضمن مجموعة كلفها حزب الجبهة بتطوير منظومة الفنون والثقافة، برفقة الفنانين سامح الصريطي وإيهاب فهمي والمنتج مدحت العدل، وهو ما سيحتاج إليه فضلًا عن دوره في مجلس الشيوخ عقب تعيينه لتفرغ تام يستلزم معه بالتالي مغادرة منصبه كنقيب للفنانين.

وأعلن الدكتور أشرف زكي بشكل مفاجئ استقالته من منصبه بعد 12 سنة من إدارته للنقابة.

وقال في بيان إنه "أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية".

من جانبه رفض مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية هذه الاستقالة، وشدد في بيان على "الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم".



استقالة مفاجئة وصادمة

وأوضحت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة النقابة أن "الاستقالة جاءت مفاجئة وصادمة"، مؤكدة أنه لا أحد يعلم أسبابها حتى الآن.

وكان حزب الجبهة الوطنية أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل أمانة الثقافة والفنون بالحزب، حيث تم اختيار الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل أمينًا للأمانة.

وضم التشكيل كلًا من:

• الأمناء المساعدون:

• د. أشرف زكي

• الفنان سامح الصريطي

• أعضاء الأمانة المركزية:

• د. أيمن سلامة

• جرجس شكري

• أشرف عبد المعبود

• إيهاب فهمي

• روان الغابة

• جهاد الديناري

• سامح بسيوني

• سيف الأمير

• د. غادة جبارة

• سماح أبوبكر

• لولا لحام

• فوزي إبراهيم

• محمد الشقنقيري

• محمد عبدالرزاق

• منة بدر تيسير

• د. مي مهدي

• د. هيثم الحاج

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يعكس حرصه على ضم نخبة من المبدعين والرموز الثقافية والفنية من مختلف المجالات، بما يسهم في دعم دور الثقافة والفنون كقوة ناعمة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.