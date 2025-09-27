الرئيس الكولومبي يدعو إلى حشد المتطوعين لقتال إسرائيل في غزة (فيديو)

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إلى حشد المتطوعين للقتال ضد إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الرئيس الكولومبي "نحن الآن منفتحون على المتطوعين للقتال في غزة. دعونا نتحد وسنشكل أقوى جيش في العالم".



وانضم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم الجمعة إلى مظاهرة في نيويورك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اقترح خلالها إنشاء جيش دولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقال بيترو عبر مكبر صوت أمام المتظاهرين: "يجب تشكيل جيش أقوى من جيشي الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعين"، مضيفا: "مع آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن (الأمم المتحدة)، انتهى زمن الدبلوماسية... والرد سيكون بالسلاح".

بيترو، الذي انخرط في شبابه ضمن حركة تمرد مسلحة، ويعد أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، جدد طرحه الذي قدمه الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل "جيش لخلاص العالم".

#NoticiaW | “Abrimos el listado de voluntarios y voluntarias para ir a combatir a Gaza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo”, asegura el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) desde la ONU. pic.twitter.com/fGhPbDxAYS — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 26, 2025

وأكد الرئيس الكولومبي خلال المظاهرة أن بلاده ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب الأمم المتحدة بتشكيل هذا الجيش، على أن يسعى لحشد تأييد دول أخرى. وقال: "ستساهم دول العالم برجال ونساء مدربين ومسلحين لتشكيل هذا الجيش الكبير"، معلنا استعداده الشخصي للقتال إذا لزم الأمر.

وكان إلى جانبه المغني روجر ووترز، المؤسس المشارك لفرقة "بينك فلويد"، وسفير كولومبيا في واشنطن دانييل جارسيا-بينيا.

وجاءت المظاهرة بالتزامن مع خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت يواجه فيه ضغوطا متزايدة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قاطعت عدة وفود الجلسة، بما في ذلك وفد كولومبيا.

ويُعد بيترو من أبرز المنتقدين لإسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها الأخيرة في غزة، إذ وصف العمليات العسكرية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية. وقال الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الإنسانية لا يمكن أن تسمح بيوم إضافي من الإبادة الجماعية، ولا أن تترك نتنياهو وحلفاءه في الولايات المتحدة وأوروبا أحرارا".

يذكر أن كولومبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في مايو 2024، وعلقت تصدير الفحم، أحد أبرز صادراتها إلى إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما ينظر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، بدعم من كولومبيا، ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

