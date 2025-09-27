القاهرة 32 وانخفاض جديد في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية:درجة الحرارة: 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

