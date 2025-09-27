السبت 27 سبتمبر 2025
أخبار مصر

القاهرة 32 وانخفاض جديد في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس  خريفي معتدل حار  أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس السبت، تحذير من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج بخليج السويس والبحر المتوسط

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة: 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 33  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 36  

