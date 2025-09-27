وقوع مصابين، انهيار سقف عقار على عمال الترميم بالإسكندرية وإخلاء فوري للسكان (صور)

انهار سقف عقار مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة الدخيلة بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية.

وأسفر انهيار سقف العقار أثناء عملية ترميمه عن إصابة 3 عمال فيما يجري إخلاء السكان.

تلقي قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط سقف عقار بشارع الجيش، على الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف ومسؤولي حي العجمي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وسقوط سقف الطابق الأول أثناء ترميمه، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بإصابات بالغة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي العام، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخلاء السكان حفاظًا على سلامتهم لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

