مصطفى محمد عن أنطوان كومبواريه: أسوأ مدرب عملت معه

وصف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، أنطوان كومبواريه مدربه السابق بأسوأ مدرب عمل معه.

وقال مصطفى محمد في حوار لصحيفة "ouest-france" الفرنسية: "سبب بقائي في نانت هو أن لويس كاسترو أخبرني بأنه يثق بي وأننا قادران على مساعدة بعضنا".

وأضاف "أنطوان كومبواريه هو أسوأ مدرب عملت معه في حياتي فكرت في الرحيل. فكرت بشكل جيد ولو بقي كومبواريه، لرحلت".

وأكمل: أنا شخص يحتاج إلى الشعور بالثقة وهو ما أحسسته عندما وصل لويس كاسترو فقررت البقاء.

ورد مصطفى على سؤال هل استمررت مع الفريق بسبب قلة العروض؟ قائلًا:" تلقى وكيل أعمالي عروضا لكنني لم أرد أن تصل لإدارة النادي لأنني سعيد جدًا هنا.

وأتم: سترون أن نانت هذا العام لن ينافس على الهبوط، والنادي يركز على التأهل لبطولة أوروبية لأننا نملك طموحا كبيرا مع المدرب الجديد الذي يتمتع بعقلية الفوز.



وخاض محمد تحت قيادة كومبواريه 88 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 7 في جميع المسابقات.

وتحت قيادة المدرب الفرنسي المخضرم لم يحظ الدولي المصري بفرص كبيرة للمشاركة أساسيا أو بشكل كامل الموسم الماضي.

ويتواجد مصطفى مع نانت للموسم الثالث على التوالي وسجل هدفا منذ انطلاق الدوري الفرنسي تحت قيادة لويس كاسترو.

وفي الموسم الجاري خاض مصطفى 409 دقائق في 5 مباريات وسجل هدفًا مع كاسترو.

