نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

انتهت مباراة نانت ضد رين بنتيجة التعادل 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب لا بوجوار، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل هدفي رين: لودوفيتش بلاس من ضربة جزاء في الدقيقة 29، استيبان ليبول في الدقيقة 35، بينما أحرز موانجا هدف نانت الأول في الدقيقة 64، وتعادل يوسف العربي للفريق الكناري بهدف قاتل في الدقيقة 90+6.

ولعب مصطفى محمد 66 دقيقة في مباراة نانت ضد رين، وتم استبداله، وتحصل على بطاقة صفراء في اللقاء.

تشكيل نانت ضد رين

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: كوزا- تاتي - أوازيم- أميان.

خط الوسط: موانجا - ليبنانت - ليروكس.

خط الهجوم: ماتيس أبلين - مصطفى محمد - ياسين بن حطاب.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة

2- ليل 10 نقاط

3- موناكو 9 نقاط

4- ليون 9 نقاط

5- ستراسبورج 9 نقاط

6- رين 7 نقاط

7- مارسيليا 6 نقاط

8- لانس 6 نقاط

9- نيس 6 نقاط

10- تولوز 6 نقاط

11- باريس إف سي 6 نقاط

12- أنجييه 5 نقاط

13- لوهافر 3 نقاط

14- نانت 3 نقاط

15- أوكسير 3 نقاط

16- لوريان 3 نقاط

17- بريست نقطة واحدة

18- ميتز نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.