بقدم عربية، شتوتجارت يقتنص فوزا مهما على سيلتا فيجو بالدوري الأوروبي

شتوتجارت، فيتو
فاز فريق شتوتجارت أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-0  الذي أقيم على أرضية مرسيدس بنز أرينا بألمانيا، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي.

وأحرز الهدف الأول لشتوتجارت الجزائري بدر الدين بوعناني في الدقيقة  51.

بينما أضاف الهدف الثاني المغربي بلال الخنوس في الدقيقة  68.

وأحرز هدف سيلتا فيجو بورخا إيجليسياس في الدقيقة 86.

تشكيل شتوتجارت 

تشكيل سيلتا فيجو

ويدخل كل من شتوتجارت وسيلتا فيجو المواجهة برصيد صفري من النقاط بحكم أنها المباراة الأولى لهما في المسابقة.

ويحتل الفريق الألماني  المركز الخامس عشر في الترتيب الأولي، بينما يأتي سيلتا فيجو في المرتبة الثالثة عشرة.

نتائج وآخر مباريات الفريقين


وقدم شتوتجارت أداءً متباينًا في مبارياته الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسر مرتين، في المقابل، يمر سيلتا فيجو بفترة صعبة بعدما تعادل في أربع مباريات وخسر واحدة.

