الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيلتا فيجو يتعادل أمام شتوتجارت بالشوط الأول بالدوري الأوروبي

سيلتا فيجو، فيتو
سيلتا فيجو، فيتو

تعادل فريق شتوتجارت أمام سيلتا فيجو بدون أهداف في الشوط الأول الذي أقيم على أرضية مرسيدس بنز أرينا بألمانيا، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي.

تشكيل شتوتجارت 

تشكيل سيلتا فيجو

ويدخل كل من شتوتجارت وسيلتا فيجو المواجهة برصيد صفري من النقاط بحكم أنها المباراة الأولى لهما في المسابقة.

ويحتل الفريق الألماني  المركز الخامس عشر في الترتيب الأولي، بينما يأتي سيلتا فيجو في المرتبة الثالثة عشرة.

نتائج وآخر مباريات الفريقين


وقدم شتوتجارت أداءً متباينًا في مبارياته الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسر مرتين، في المقابل، يمر سيلتا فيجو بفترة صعبة بعدما تعادل في أربع مباريات وخسر واحدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي فريق شتوتجارت سيلتا فيجو شتوتجارت

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الهلال يحول تأخره للتقدم أمام الأخدود في الشوط الأول (فيديو)

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يشارك في تكريم حراس المرمى القدامى (صور)

سالم الدوسري يقود الهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي

أرقام جواو فيليكس قبل كلاسيكو النصر والاتحاد بالدوري السعودي

رابطة الأندية تعدل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات

حسام حسن يقود منتخب مصر لتحقيق رقم قياسي

مكاسب خيالية لبيراميدز بعد الفوز بكأس القارات الثلاث.. السماوي يعادل إنجاز الأهلي.. وهذه مواعيد مباريات الفريق بكأس إنتركونتيننتال بالدوحة

بعد واقعة ياسر إبراهيم، معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads