سيلتا فيجو يتعادل أمام شتوتجارت بالشوط الأول بالدوري الأوروبي

تعادل فريق شتوتجارت أمام سيلتا فيجو بدون أهداف في الشوط الأول الذي أقيم على أرضية مرسيدس بنز أرينا بألمانيا، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي.

تشكيل شتوتجارت

تشكيل سيلتا فيجو

ويدخل كل من شتوتجارت وسيلتا فيجو المواجهة برصيد صفري من النقاط بحكم أنها المباراة الأولى لهما في المسابقة.

ويحتل الفريق الألماني المركز الخامس عشر في الترتيب الأولي، بينما يأتي سيلتا فيجو في المرتبة الثالثة عشرة.

نتائج وآخر مباريات الفريقين



وقدم شتوتجارت أداءً متباينًا في مبارياته الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسر مرتين، في المقابل، يمر سيلتا فيجو بفترة صعبة بعدما تعادل في أربع مباريات وخسر واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.