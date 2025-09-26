حكام مباريات يوم السبت بالدوري المصري، أبرزها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز، طاقم حكام مباريات اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الأول الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وتُقام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في تمام الثامنة مساءً (8:00) على أرضية استاد الدفاع الجوي، ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

مباراة بتروجيت والمصري

تستضيف أرضية استاد السويس الجديد مباراة قوية تجمع بين فريقي بتروجيت والمصري في تمام الثامنة مساءً (8:00)، ويقود هذه المباراة الحكم محمد عباس قابيل كحكم ساحة، ويعاونه أسامة عبد اللطيف ومحمد فاروق كحكمين مساعدين، بينما يتولى محمود حسين مهمة الحكم الرابع، أما تقنية الفيديو (VAR)، فيتولى مسؤوليتها الحكم خالد الغندور بمساعدة أحمد عادل.

مباراة زد وحرس الحدود

ويلتقي فريقا زد وحرس الحدود في تمام الخامسة مساءً (5:00) على إستاد القاهرة الدولي، وتم تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة كحكم للساحة، يساعده شريف عبد الله وسيد أبو خاطر كحكمين مساعدين، ويتولى وليد عبد الرازق منصب الحكم الرابع، وفي غرفة الـ(VAR)، يتواجد الحكم وائل فرحان، ويعاونه أحمد شهود.

مباراة المقاولون وكهرباء الإسماعيلية

وتُقام مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية في تمام الخامسة مساءً (5:00) على استاد المقاولون العرب، ويدير المباراة الحكم أحمد عبد الله كحكم ساحة، يعاونه عمر فتحي ومحمد سعيد شيكا كحكمين مساعدين، بينما يتولى عمرو السيد مهمة الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو، يتولى مسؤوليتها الحكم محمد ناصر بمساعدة خالد حسين.

