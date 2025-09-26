الجمعة 26 سبتمبر 2025
بمشاركة هيثم حسن، برشلونة يقسو على ريال أوفييدو بثلاثية بالدوري الإسباني (فيديو)

فاز فريق برشلونة على مضيفه ريال أوفييدو، الذي يلعب له المصري هيثم حسن،  بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وشارك هيثم حسن الذي اقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل، أساسيًّا في المرمى قبل تغييره في الدقيقة 65.

وتقدم أوفييدو في الدقيقة 33 عبر ألبرتو رينا بعدما استغل خطأ كارثيًّا من خوان جارسيا حارس البارسا في تشتيت الكرة وصوبها رينا في المرمى.

وسجل إريك جارسيا التعادل في الدقيقة 56 بعدما استغل ارتداد تصويبة فيران توريس من القائم ووضعها في المرمى.

وسجل ليفاندوفسكي التقدم في الدقيقة 70 من زمن المباراة بضربة رأس بعد عرضية من فرينكي دي يونج.

واختتم رونالد أراخو الثلاثية في الدقيقة 88 من ضربة رأس بعد عرضية من راشفورد.

ترتيب الدوري الإسباني

رفع برشلونة رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد أوفييدو عند 3 نقاط في المركز 18.

