وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

توفي بيلي فيجار، المهاجم السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن عمر 21 عاما، حسبما أعلن ناديه الحالي تشيتشيستر، أحد أندية الهواة.

وكان فيجار تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة تشيتشيستر ضد وينجيت وفينشلي، يوم السبت الماضي، وتوفي المهاجم متأثرًا بإصابته اليوم.

وكتب نادي تشيتشيستر في بيان "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، تم وضع بيلي فيجار في غيبوبة مستحثة، وخضع أول أمس الثلاثاء لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه".

وأضاف البيان، الذي نقله موقع (فوت ميركاتو) الألكتروني "رغم تحسن حالته، كانت الإصابة خطيرة للغاية عليه، وتوفي صباح اليوم الخميس".

وأوضح النادي الإنجليزي "تظهر ردود الفعل على التحديث الأول مدى التقدير لبيلي في عالم الرياضة. عائلته محطمة لوقوع هذا الحادث بينما كان يلعب اللعبة التي أحبها كثيرا.

