المندوه: ظروف الزمالك المالية "صعبة" والدخل لا يكفي لسداد المديونيات ومستحقات الألعاب

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة في حالة تواصل دائم مع وزارة الإسكان وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وهناك مراسلات مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتوضيح الموقف الخاص بأرض أكتوبر، وتم ارسال كافة الأوراق والقرارات التي تؤكد أن موقف النادي سليم تمامًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: منذ اليوم الأول أكدنا موقف الزمالك سليم 100%، والبعض يقول إن موضوع المهلة انتهت في 2023 والمجلس الحالي تسلم في نهاية هذا العام، وسبق وتحدثنا مع عدة جهات وتم الحصول على مهلة حتى 2026.

وأضاف: المجالس السابقة تأخرت في البدء باستغلال أرض أكتوبر، وعندما تسلمنا المهمة تحركنا للحصول على كافة الموافقات وقمنا بالبدء بالفعل، وسمعنا كلام كثير غير حقيقي عن بيع الأرض، والموضوع حاليا أمام النيابة العامة، لدينا تعاقد مع مطور عقاري وبالتأكيد لن نقع في مثل هذه الأخطاء، ولن نذكر أي أرقام مالية، حتى بيع جزء من الارض قمنا بدفع رسوم معينة للدولة، لنحصل على هذا الحق في بيع جزء من الأرض.

وواصل: حصلنا على موافقات الجهات الإدارية للحصول على حقوق استثمار الأرض، ولا يوجد كلمة (كومباوند) أو أي شئ سكني في أي أوراق، ولا نتعامل مع أي أفراد مطلقا، بل لدينا تعاقد مع جهات معينة، حصلنا على الموافقة بالاستثمار بالإيجار أو حق انتفاع أو البيع في أقل من 20 فدان.. وكان تفكيرنا كمجلس إدارة يتم استغلال هذه الجزئية لاستغلال هذه المساحة من أجل تأجيرها سواء كمحلات او غيره من أجل جلب المزيد من المداخيل المالية، ولدينا كافة المستندات التي تثبت ذلك. وكل ما يقال في هذه الأمور كلام عار من الصحة.

وأكمل: البعض يتحدث عن الأمر بشكل سلبي يريدون تخريب نادي الزمالك، ونقول لهم "كفاية كدا"، لأن ذلك يعني اللعب بالنار مع جمهور وأعضاء النادي وموقفنا سليم 100%، مجلس الإدارة منفتح لكل الأراء من أجل معاونة النادي في المرحلة المقبلة.

وزاد: واثق أن مسؤولي الدولة سيقومون بمراعاة نادي الزمالك وجماهيره في مسألة أرض أكتوبر، وأتمنى أن تكون هناك حلول لتلك الازمة في اقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الظروف المالية في الزمالك صعبة للغاية، خصوصا في ظل الإرادات الضعيفة، والمداخيل بالطبع لا تكفى لسداد المديونيات والمستحقات لكل الألعاب، لذلك أرض أكتوبر كانت الحل الأكبر لنا للخروج من الأزمات المالية.

