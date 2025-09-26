الجمعة 26 سبتمبر 2025
رأسه اصطدم بجدار وعائلته محطمة، تفاصيل وفاة مهاجم آرسنال السابق بعد حادث خطر أثناء مباراة

بيلي فيجار، فيتو

توفي بيلي فيجار، المهاجم السابق لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن عمر 21 عامًا، حسبما أعلن ناديه الحالي تشيتشيستر، أحد أندية الهواة.

وكان فيجار تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة تشيتشيستر ضد وينجيت وفينشلي، يوم السبت الماضي، وتوفي المهاجم متأثرًا بإصابته مساء أمس.

بيان نادي تشيتشيستر 

وكتب نادي تشيتشيستر في بيان "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطرة يوم السبت الماضي، تم وضع بيلي فيجار في غيبوبة مستحثة، وخضع أول أمس الثلاثاء لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه".

 

وأضاف البيان، الذي نقله موقع (فوت ميركاتو) الإلكتروني "رغم تحسن حالته، كانت الإصابة خطيرة للغاية عليه، وتوفي صباح اليوم الخميس".

وأوضح النادي الإنجليزي "تظهر ردود الفعل على التحديث الأول مدى التقدير لبيلي في عالم الرياضة. عائلته محطمة لوقوع هذا الحادث بينما كان يلعب اللعبة التي أحبها كثيرًا.

 

تفاصيل إصابة اللاعب 

وكان فيجار قد وُضع في غيبوبة اصطناعية عقب إصابته خلال مباراة في الدوري الممتاز لرابطة إسثميان يوم السبت الماضي، ضد فريق وينجيت آند فينشلي.

 

بيان عائلة فيجار 

وجاء في بيان صادر عن عائلة فيجار: "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطرة يوم السبت الماضي، وُضع بيلي فيجار في غيبوبة اصطناعية.

 وفي يوم الثلاثاء خضع لعملية جراحية للاستفادة من أي فرصة محتملة للتعافي. ورغم أن العملية ساعدت إلى حد ما، فإن الإصابة كانت بالغة، وفارق الحياة صباح أمس الخميس.

 

وكان فيجار قد اصطدم بجدار خرساني خارج أرضية الملعب في المباراة التي جمعت فريقه تشيشستر سيتي مع وينجيت آند فينشلي.

وتلقى اللاعب العلاج من طاقم الإسعاف قبل أن تنقله مروحية إلى مستشفى حيث فارق الحياة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

