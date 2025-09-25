الخميس 25 سبتمبر 2025
تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف انعقاد لقاء توعوي مميز للتبرع بالدم تحت شعار "عطاء والتزام مجتمعي"، وذلك في إطار التعاون بين منطقة وعظ بني سويف بقطاع الأزهر الشريف ومديرية الصحة، بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالدم كقيمة إنسانية ومجتمعية تعكس روح التكافل بين أبناء الوطن.

 

أهمية التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح

عُقد اللقاء بمقر منطقة الوعظ برئاسة الدكتور رضا عبد الحليم، مدير منطقة وعظ بني سويف، وبحضور عدد من قيادات المنطقة، وبمشاركة فاعلة من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة سحر عبد الستار، مدير بنك الدم الإقليمي، إلى جانب نخبة من الأطباء والممرضين، الذين استعرضوا أهمية التبرع بالدم وفوائده على الفرد والمجتمع.

 

وخلال كلمته، أكد وكيل صحة بني سويف، أن التبرع بالدم يمثل طوق نجاة للعديد من الحالات الحرجة، مشددًا على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بهذه الثقافة الإنسانية، خاصة بين فئة الشباب، من أجل ضمان توافر أكياس الدم بشكل دائم في المستشفيات وبنوك الدم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأزهر الشريف الذي يمد جسور التواصل مع المواطنين عبر خطاب ديني واعٍ يجمع بين القيم الإنسانية والتعاليم الدينية.

 

الواعظ شريك في القول والفعل

من جانبه، أوضح مدير منطقة وعظ بني سويف، أن المبادرة تأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع ونشر الوعي بقضايا الصحة العامة، مؤكدًا أن التبرع بالدم يندرج تحت باب التكافل الذي يحث عليه الدين الإسلامي، ويعكس صورة من صور القدوة العملية، حيث بادر عدد من وعاظ المنطقة بالتبرع بالدم في ختام اللقاء، لإيصال رسالة عملية للناس بأن الواعظ شريك في القول والفعل.

 

وتخلل اللقاء كلمات توعوية ودينية تطرقت إلى مكانة العمل التطوعي وأثره في بناء مجتمع متماسك، إلى جانب استعراض طبي حول أهمية التبرع بالدم في تنشيط الدورة الدموية والوقاية من بعض الأمراض، فضلًا عن دوره في إنقاذ الأرواح.

وفي لفتة تقديرية، كرم وكيل صحة بني سويف، عدد من العلماء المتميزين في النشاط الدعوي مؤخرًا، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والصحية في ترسيخ مفاهيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا على أن بني سويف جسدت نموذجًا للتعاون البنّاء بين الصحة والأزهر، ليظل العمل المشترك بين المؤسستين عنوانًا لنشر الوعي وتعزيز قيم الإنسانية في المجتمع.

 

الجريدة الرسمية
