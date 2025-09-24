الأربعاء 24 سبتمبر 2025
وكيل زراعة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة المزارعين ودعم المحاصيل الإستراتيجية

الدكتور أيمن حمودة
الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، فيتو

أكد الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة بـ محافظة بني سويف، أن المديرية تكثف جهودها الميدانية والإرشادية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي شدد على أهمية تكثيف الأنشطة الإرشادية، وعقد الشراكات مع هيئات المجتمع المدني لدعم المزارعين ورفع كفاءتهم، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من مياه وتربة وطاقة، وإدارتها بشكل مستدام، إلى جانب المتابعة المستمرة والإشراف الميداني على الجمعيات الزراعية لضمان جودة العمل وصرف الدعم لمستحقيه.

 

ندوات إرشادية لمزارعي الديابية ببني سويف

وفي هذا السياق، قام المهندس أشرف محمود طلبة بالمرور على زراعات الذرة بناحية الديابية بمركز الواسطى ببني سويف، حيث تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات والتدريب.

 وركزت الندوات على توعية المزارعين بالأساليب الحديثة في الزراعة، وطرق ترشيد استهلاك المياه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية ودعم دخل المزارع.

 

متابعة صرف الأسمدة بجمعية البرج ببني سويف

كما تم المرور على جمعية البرج التابعة لمركز ناصر ببني سويف، لمتابعة أعمال الجمعية ومنظومة صرف الأسمدة والدورة المستندية، وذلك تحت إشراف المهندسة أسرار محمد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة، حيث جرى التأكد من انتظام العمل ووصول الدعم إلى مستحقيه، ومراجعة أرصدة المخازن، إلى جانب رصد أبرز التحديات والمشكلات للعمل على حلها في أسرع وقت.

 

وأكد وكيل زراعة بني سويف، أن هذه الجولات تأتي في إطار تعليمات المحافظ بأهمية إحكام الرقابة والمتابعة الميدانية لاكتشاف أي مخالفات مالية أو إدارية مبكرًا، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحسين مستوى الأداء.

 

زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع

من ناحية أخرى، ناقش محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الزراعة تقريرًا حول دعم المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح وبنجر السكر، باعتبارها ركائز أساسية في منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية التركيز على المحاصيل التعاقدية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع التي تسهم في تقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الصناعات التحويلية.

 

وتضمن التقرير تنظيم ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمركز ناصر حول الإعداد والتجهيز لزراعة محصول بنجر السكر، حاضر فيها د. ناريمان نايف، تحت إشراف المهندس أحمد جبر مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد زين العابدين مدير عام إرشاد شمال الصعيد، والمهندس أحمد توفيق مدير الإدارة الزراعية بمركز ناصر، وبمشاركة المهندسة سحر سيد أحمد أخصائي بنجر السكر، والمهندس أحمد محفوظ أخصائي المحاصيل السكرية. وقد تناولت الندوة طرق إعداد الأرض وعمليات الخدمة الزراعية وأهمية الحرث الجيد والتسوية، إضافة إلى الالتزام بمعدلات التخطيط الموصى بها لضمان تحقيق أفضل إنتاجية.

 

