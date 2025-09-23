رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية استقبال العام الدراسي الجديد

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مراسم تحية العلم ضمن احتفالية استقبال العام الجامعي الجديد 2025-2026، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وطلاب من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد فاروق منسق طلاب من أجل مصر، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، وسط حضور كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تهنئة رئيس جامعة بني سويف

من جانبه، هنأ رئيس جامعة بني سويف، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالعام الدراسي الجديد، معربًا عن فخره واعتزازه بهذه اللحظة التي تجسد روح الانتماء الوطني وتعكس التزام الجامعة بقيم المواطنة والمسؤولية، مشيرا إلى أن بداية العام الدراسي تمثل فرصة جديدة للتميز والإبداع، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن تحية العلم تحمل في طياتها الكثير من المعاني الوطنية، فهي تعبير عن الانتماء للوطن وترسيخ لقيم الولاء والانضباط في نفوس الطلاب، حيث يتوحد الجميع أساتذة وطلاب والجهاز الإداري تحت راية واحدة، مما يعزز روح الجماعة ويُشعر الطالب بأنه جزء من منظومة تعليمية ووطنية، فضلًا عن أنها تبعث برسالة قوية مفادها أن العلم والوطن يسيران جنبًا إلى جنب، وأن بناء المستقبل يبدأ من احترام الرموز الوطنية وتقديرها.

الأنشطة الطلابية جزءً لا يتجزأ من التعليم

وأكد الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس جامعة بني سويف، التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء الشخصية وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب وتنمية شخصياتهم، من خلال خطة متكاملة تشمل تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة مثل المسابقات الأدبية والندوات الفكرية التي تعزز الوعي والمعرفة.

وأضاف محمد فاروق، مدير عام إدارة رعاية الشباب بـ جامعة بني سويف، أن الخطة تشمل بطولات رياضية داخلية وخارجية تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والانتماء، وإقامة معارض فنية وعروض مسرحية وموسيقية تُبرز الإبداع الطلابي، كما تتضمن الخطة تنظيم ملتقيات بحثية ومعارض للمشروعات الابتكارية ودورات تدريبية، حيث تأتي هذه الأنشطة في إطار رؤية الجامعة لبناء جيل واعٍ ومبدع ومشارك بفاعلية في تنمية المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية شهدت أجواءً من الفرحة والبهجة والتفاعل، حيث تنوعت الفعاليات لتشمل أنشطة رياضية وفنية وجولات تعريفية داخل الحرم الجامعي، ساهمت في دمج الطلاب الجدد وتعريفهم بمرافق الجامعة وخدماتها، وكان لأسرة "طلاب من أجل مصر" دور بارز في تعزيز روح الترحيب والانتماء من خلال توزيع الهدايا الرمزية على الطلاب الجدد.

