نائب محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه السيد بلال حبش، لحضور فعاليات الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

وأقيم الحفل على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين ونوابهم، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والفنانين، وحشد جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بناء الإنسان المصري".

وخلال الاحتفالية، جرى تكريم المتميزين من أبناء محافظة بني سويف في عدد من المجالات، حيث حصل محمد أحمد محمد من مركز شباب صلاح سالم على المركز الأول في مجال الألعاب الإلكترونية، فيما حقق زياد أبو النجا من مركز سمسطا المركز الثالث في القصة القصيرة، كما حصد فريق من طلائع المحافظة المركز الثالث في المبادرات المجتمعية من خلال مشروع بعنوان "القرية النجيبة"، وضم الفريق: رحيق كارم محمود، سجى محمود سيد، محمد طارق محمد، شرين طارق خليفة، وسهيلة محمود سيد.

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين بالبرنامج 

ونقل نائب محافظ بني سويف، خلال كلمته، تهاني وتحيات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيدًا بما حققه أبناء بني سويف من نتائج مشرفة، مؤكدا على أن المحافظة تضع ملف اكتشاف ورعاية الموهوبين ضمن أولوياتها في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل انعكاسًا لجهود الدولة في تنمية شخصية النشء على أسس من الإبداع والمعرفة والانتماء الوطني.

33 ألف متسابق ببرنامج اكتشاف المواهب

يذكر أن البرنامج شارك فيه أكثر من 33 ألف متسابق من مختلف الفئات العمرية، خاصة من 8 إلى 12 عامًا، ومن 12 إلى 18 عامًا، وشملت المنافسات أكثر من 20 مجالًا إبداعيًا، من بينها: الغناء الفردي والجماعي، التمثيل، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، الشعر، القصة القصيرة، الابتكارات العلمية، الألعاب الإلكترونية، المبادرات المجتمعية، الدوري الثقافي، المراسل الميداني، وغيرها من المجالات الثقافية والفنية.

