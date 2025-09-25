محافظ بني سويف: إزالة 1069 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة نجحت في إزالة 1069 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من حملات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والحفاظ على حق الشعب، من خلال مواجهة كافة صور التعديات والبناء المخالف، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

محافظ بني سويف: إزالة 1069 حالة تعدٍ

وأوضح محافظ بني سويف، أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تنفذها الحكومة لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على مواردها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفق برنامج زمني محدد، وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الحملات.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذي أشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بداية المرحلة الثانية في 30 أغسطس الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري، قد بلغ 1069 حالة تعد، منها 531 حالة على أراضي أملاك الدولة، و538 حالة تعدٍ بالزراعة، وأوضح التقرير أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمرحلة أولى ناجحة، سبقتها، وشهدت إزالة المئات من حالات التعدي في نطاق مراكز المحافظة المختلفة.

التقرير: 531 أملاك الدولة و538 زراعة

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، وهي الموجة الـ 27، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025م، فقد انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة 849 حالة تعدٍ، أعقبتها المرحلة الثانية التي بدأت في 30 أغسطس وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، وأسفرت حتى الآن عن إزالة 1069 حالة، على أن تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الجهود تمثل رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو البناء المخالف، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه المخالفات حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، ولضمان حسن استغلال الأراضي في خدمة مشروعات التنمية المستدامة التي تعكف الدولة على تنفيذها.

