محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان المجمع الصناعي في دلهانس

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البروتوكول الموقع بين الجانبين، في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.

تفقد المجمع الصناعي بقرية دلهانس

بدأت الجولة بتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من قيادات الهيئة، من بينهم: العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الأستاذ علي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

وتجول محافظ بني سويف، ورئيس الهيئة داخل المجمع الحرفي الذي نفذته الهيئة بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه، على مساحة 630 مترًا مربعًا، ويستهدف توفير 120 فرصة عمل، ويتكون المبنى من طابقين، يضم الأول 4 ورش وحمامات وغرفة أمن ومكتب إداري، فيما يضم الثاني مشغل خياطة وحمامات وغرف أمن وإدارة.

تدريب 100 سيدة وفتاة على الخياطة

وخلال الجولة ناقش محافظ بني سويف، خطة تشغيل المجمع وتذليل كافة المعوقات، مؤكدًا أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التشغيل، خاصة بعد الانتهاء من تدريب أكثر من 100 سيدة وفتاة على حرفة الخياطة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ووحدة التنمية الاقتصادية.

كما كلف محافظ بني سويف، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمكين المتدربات من إقامة مشروعات صغيرة بتمويلات ميسرة، إلى حين تشغيل المجمع رسميًا، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية جنبًا إلى جنب مع المشروعات كثيفة العمالة والموفرة للمياه والطاقة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويجذب استثمارات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم

من جانبه، أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون المثمر مع محافظة بني سويف في تنفيذ المشروع، والذي يمثل نموذجًا للتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجمع يهدف إلى توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالمدن والقرى.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد التي عانت من إهمال في العقود الماضية، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تحقق طفرة حقيقية وتضمن حياة كريمة للمواطنين، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.