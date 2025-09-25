الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - بني سويف

وفاة سيدة وإصابة
وفاة سيدة وإصابة زوجها ببني سويف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها بإصابات مختلفة، في حادث، وقع اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهما بطريق «الزعفرانة ـ بنى سويف»، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ حادث سير بطريق الزعفرانة بني سويف 

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بنى سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الزعفرانة ـ بنى سويف»، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة زوجها، بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم للمصاب.

وفاة مديرة مؤسسة خيرية ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع «سناء فتحى عبد التواب» مدير إحدى المؤسسات الخيرية ببني سويف، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

فيما أصيب زوجها «شادي الشرقاوي» بإصابات مختلفة، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وأجريت له الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على مدى إصابته خلال الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوج ألماني (صور)

محافظ بني سويف: إزالة 1069 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكيل تعليم بني سويف تتابع خطة تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان المجمع الصناعي في دلهانس

وكيل صحة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة

وكيل زراعة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة المزارعين ودعم المحاصيل الإستراتيجية

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

إحالة مسئولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة، اعرف التفاصيل

مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

زيادة تفريغ بحيرة سد النهضة تهدد السودان، وباحث يكشف تأثير تدفق المياه على مصر

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads