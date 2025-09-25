مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - بني سويف

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها بإصابات مختلفة، في حادث، وقع اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهما بطريق «الزعفرانة ـ بنى سويف»، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ حادث سير بطريق الزعفرانة بني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بنى سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الزعفرانة ـ بنى سويف»، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة زوجها، بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم للمصاب.

وفاة مديرة مؤسسة خيرية ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع «سناء فتحى عبد التواب» مدير إحدى المؤسسات الخيرية ببني سويف، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

فيما أصيب زوجها «شادي الشرقاوي» بإصابات مختلفة، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وأجريت له الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على مدى إصابته خلال الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

