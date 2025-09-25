الخميس 25 سبتمبر 2025
وكيل تعليم بني سويف تتابع خطة تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

امل الهواري، وكيل تعليم بني سويف، فيتو

تابعت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، خطة إدارة التدريب الخاصة بتأهيل المعلمين الجدد على المناهج الدراسية المطورة، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة مواصلة الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، بما يواكب متطلبات التطوير التعليمي وأهداف التنمية المستدامة.

 

الاستثمار في تنمية مهارات المعلمين

جاء ذلك خلال تواصلها مع غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب بـ مديرية التربية والتعليم ببني سويف، حيث استعرضت الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المهنية للمعلمين الجدد، مؤكدة على أهمية توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان خروج التدريب بالشكل المطلوب وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي.

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أن الاستثمار في تنمية مهارات المعلمين، خاصة المنضمين حديثًا للعملية التعليمية، ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء داخل الفصول الدراسية، وبالتالي على مستوى تحصيل الطلاب وصقل شخصياتهم.

 

مناقشة آليات تنفيذ الحقيبة التدريبية للمعلمين

وخلال الاجتماع، أوضحت مدير إدارة التدريب أن الإدارة عقدت جلسة تحضيرية مع رؤساء أقسام التدريب بجميع الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الحقيبة التدريبية المخصصة للمعلمين الجدد على المناهج الدراسية المطورة، مشيرة إلى أن التدريب سيُنفذ بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية، إلى جانب أقسام التعليم الابتدائي والتعلم النشط والجودة.

 

وأشارت غادة عبد الرؤوف إلى أن خطة التدريب تأتي بعد اعتماد مناهج مطورة في عدد من المواد الدراسية، منها اللغة العربية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس، والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، بالإضافة إلى منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، لافتةً إلى أن التدريب سيغطي جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لضمان وصول الاستفادة إلى جميع المعلمين المستهدفين.

 

وكيل تعليم بني سويف تثمن جهود التدريب

وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، في ختام متابعتها أن الاهتمام بالمعلم يمثل الركيزة الأساسية في أي عملية تطوير تعليمي، إذ يعد المعلم هو المحرك الأول لإحداث التغيير وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التعليم، كما وجهت رسالة شكر لإدارة التدريب والقائمين على إعداد الخطة، مثمنة التعاون المثمر مع الموجهين العموم وأقسام التعليم المختلفة لتحقيق التكامل المطلوب.

 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن المديرية تواصل خطواتها نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على إعداد معلم قادر على التعامل بكفاءة مع المناهج المطورة، بما يضمن تخريج أجيال واعية وقادرة على مواكبة تحديات العصر.

