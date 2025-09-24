وكيل صحة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية تكثف جهودها لمتابعة جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال أنشطة ميدانية وإدارية متوازية تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق خدمة صحية متميزة.

فريق إشرافي يزور وحدة أبويط الصحية ببني سويف

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى قيام فريق إشرافي من مديرية الصحة بزيارة ميدانية لوحدة أبويط التابعة لإدارة الواسطى الصحية والمدرجة ضمن المرحلة الثالثة من وحدات التطوير، حيث ضم الفريق عددًا من قيادات الإدارات الفنية.

وتابع: "حرص الفريق على متابعة سير العمل داخل الوحدة ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة في أقسام الاستقبال، الأسنان، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل، والتعقيم، إلى جانب التأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى وتوافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وانتظام البرامج الفنية"، كما تم رصد بعض الملاحظات الفنية والإدارية التي وجه وكيل الوزارة بسرعة تلافيها لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطنين.

الاجتماع الشهري للسلامة والصحة المهنية

كما أشار وكيل صحة بني سويف، إلى انعقاد الاجتماع الشهري للجنة السلامة والصحة المهنية برئاسته، وبحضور الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية وعدد من مديري الإدارات.



وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها مخاطبة الحماية المدنية لإجراء المعاينة اللازمة لمبنى المديرية والتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة، واستعراض خطة التدريب الخاصة بجهاز السلامة والصحة المهنية، حيث تقرر تدريب 35 فردًا من العاملين على أعمال مكافحة الحرائق ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المواقف الطارئة.

متابعة صيانة الطلمبات وأعطال المصاعد

كما تناول الاجتماع دراسة التعاقد مع شركة متخصصة لإجراء صيانة دورية للطلمبات، وبحث أعطال المصاعد المتكررة مع شركة الصيانة لإصلاحها في أقرب وقت، إلى جانب مناقشة الحلول العاجلة لمعالجة السلالم المتهالكة حفاظًا على سلامة العاملين والمراجعين.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية الصحة ببني سويف للارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات، وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

