الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوج ألماني (صور)

فوج سياحي ألماني
فوج سياحي ألماني يزور ممشى كورنيش بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، استمرارها في استقبال الأفواج السياحية القادمة من مختلف دول وقارات العالم، وذلك في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ محمد هاني غنيم، ضمن جهود المحافظة لتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والدولية.

الممشى السياحي ببني سويف يستقبل فوج سياحي 

وفي هذا السياق، استقبلت بني سويف، مساء أمس، فوجًا سياحيًّا جديدًا مكونًا من 25 زائرًا من ألمانيا، وصلوا على متن باخرة سياحية، وذلك خلال رحلتهم النيلية الممتدة بين القاهرة وأسوان، وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بـ محافظة بني سويف، إلى جانب لجنة إدارة الكورنيش، حيث تم العمل على تيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تكفل لهم تجربة سياحية متميزة.

وشملت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية المميزة، كما تعرفوا على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة، بما يعزز من تجربة الزائر ويترك انطباعًا إيجابيًا يدعم عودة السياحة بشكل متواصل.

وضع بني سويف على الخريطة السياحية

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يمثل انعكاسًا عمليًا لنجاح استراتيجية التنمية السياحية التي تبنتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، والتي تأتي ضمن خطتها التنموية الشاملة، إذ ترتكز على 6 قطاعات اقتصادية أساسية من بينها قطاع السياحة، ويولي محافظ بني سويف اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، عبر تبني رؤية طموحة تهدف إلى وضع المحافظة في مكانة متميزة على الخريطة السياحية، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أيضًا.

كما تسعى محافظة بني سويف، من خلال هذه الاستراتيجية إلى استثمار مقوماتها السياحية والطبيعية الفريدة، خاصة موقعها المتميز على ضفاف نهر النيل، إلى جانب ما تزخر به من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون مقصدًا سياحيًا متنوعًا يلبي تطلعات شرائح مختلفة من السائحين، حيث تواصل المحافظة ترسيخ حضورها في المشهد السياحي المصري، لتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار السياحي، وتدعم في الوقت ذاته خطط الدولة نحو تنمية السياحة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

