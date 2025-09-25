أخبار الرياضة اليوم: اقتراب لاج من تدريب الأهلي.. فيفا يكشف عن 3 تمائم لـ كأس العالم 2026.. يويفا يعلق عضوية الاحتلال ويمنع أنديته من المنافسات الأوروبية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن برونو لاج مدرب نادي بنفيكا السابق، أصبح قريبا من خوض تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز من خلال قيادة النادي الأهلي.

وأشارت قناة "Sport TV" البرتغالية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن لاج بات قريبا من الانتقال إلى مصر لتولي مهمة تدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

علمت “فيتو” أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق اليوم الخميس، من خلال تدريبات بالجري حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة.

وأكدت المؤشرات الطبية والفنية داخل النادي أن اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، يوم الإثنين المقبل.

أبدى مسئولو نادي الزمالك استياءهم من موقف إدارة النادي الأهلي بشأن الدعوات الخاصة بمباراة القمة المرتقبة بين الفريقين.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفض إصدار أي بيان رسمي حول الأمر، ووجه أعضاء المجلس بعدم الحديث عن تفاصيل القمة، حفاظا على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق قبل المواجهة.

شارك رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نيتس جراديشار، محمد علي بن رمضان، أحمد نبيل كوكا، وأحمد رمضان بيكهام، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد تعافيهم من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم خلال الفترة مؤخرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن مجلس الإدارة رصد 100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على النادي الأهلي في مباراة القمة.

وأكد المصدر أن الـ 100 ألف جنيه هي مكافأة الفوز على الأهلي وفقا للائحة الفريق وسيتم صرفها بشكل فوري حال تحقيق الانتصار.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة دخول نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات مع الأحمر من أجل الحصول على خدمات الحارس حمزة علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن سيراميكا طلب ضم الحارس على سبيل الإعارة، في ظل رغبة النادي في تعزيز مركز حراسة المرمى.

خطف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار قبل مواجهة النادي الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.

ونشر شيكو بانزا ستوري عبر انستجرام بقصة شعر جديدة استعدادا للقمة وهو يرتدي قميص منتخب المغرب ويحمل رزمة أموال.

انتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، احتلال محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية، رغم أنه قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وحقق أرقاما فردية خيالية.

وسجل محمد صلاح 34 هدفا وصنع 23 تمريرة حاسمة الموسم الماضي وقدم أفضل موسم شخصي له منذ انتقاله إلى ليفربول لكن ذلك لم يكن كافيًا للفوز بالكرة الذهبية.

الدوري السعودي، فاز فريق الخلود، على نظيره الشباب، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

سجل هدفي الخلود كل من؛ إنريكي وعبد العزيز عليوة في الدقائق 48 و90، فيما جاء هدف الشباب عن طريق كاراسكو في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

كشف فيفا، اليوم الخميس، في حفل بهيج عن التمائم الثلاث الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، التي تُبرز كل منها الطابع المميز لإحدى الدول المستضيفة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "لقد اتَّسعت أُسرة بطولة 2026 وازدادت رونقًا وجمالًا من خلال انضمام التمائم Maple وZayu وClutch التي تعكس روح البهجة والحيوية والتآخي، شأنها في ذلك شأن بطولة كأس العالم FIFA نفسها".

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الهادفة إلى استبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كشفت تقارير صحفية أوروبية، مساء اليوم الخميس، عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المرتقب بشأن حسم مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، في ظل ضغوط باستبعاد أندية ومنتخبات الكيان الصهيوني، بسبب استمرار العدوان على غزة.

