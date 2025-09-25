قناة برتغالية تؤكد اقتراب برونو لاج من تدريب الأهلي

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن برونو لاج مدرب نادي بنفيكا السابق، أصبح قريبا من خوض تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز من خلال قيادة النادي الأهلي.

وأشارت قناة "Sport TV" البرتغالية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن لاج بات قريبا من الانتقال إلى مصر لتولي مهمة تدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

فلومينينسي ينافس الأهلي على برونو لاج

وذكرت صحيفة "netflu" البرازيلية أن نادي فلومينينسي يبحث حاليًا عن مدرب جديد لقيادة الفريق الفترة القادمة، خلفًا للمدرب ريناتو جاوتشو الذي رحل عن منصبه عقب خروج الفريق من بطولة كوبا سودا أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن برونو لارج المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي يتواجد ضمن قائمة المرشحين لخلافة ريناتو جاوتشو في تدريب فلومينينسي، كما تضم القائمة أيضًا تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي لاقناعه بقيادة الأهلي المرحلة القادمة.

