الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قناة برتغالية تؤكد اقتراب برونو لاج من تدريب الأهلي

برونو لاج
برونو لاج

 ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن برونو لاج مدرب نادي بنفيكا السابق، أصبح قريبا من خوض تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز من خلال قيادة النادي الأهلي.

وأشارت قناة "Sport TV" البرتغالية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن لاج بات قريبا من الانتقال إلى مصر لتولي مهمة تدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

فلومينينسي ينافس الأهلي على برونو لاج

وذكرت صحيفة "netflu" البرازيلية أن نادي فلومينينسي يبحث حاليًا عن مدرب جديد لقيادة الفريق الفترة القادمة، خلفًا للمدرب ريناتو جاوتشو الذي رحل عن منصبه عقب خروج الفريق من بطولة كوبا سودا أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن برونو لارج المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي يتواجد ضمن قائمة المرشحين لخلافة ريناتو جاوتشو في تدريب فلومينينسي، كما تضم القائمة أيضًا تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل. 

ودخل الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي لاقناعه بقيادة الأهلي المرحلة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برونو لاج بنفيكا نادي بنفيكا الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

نتائج 5 مباريات في دوري المحترفين اليوم الخميس

مفاجأة في خط دفاع الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك

روما يفوز على نيس بثنائية في الدوري الأوروبي

أرسنال يعبر بورت فايل بثنائية في كأس كاراباو

كأس كاراباو، أرسنال يتقدم بهدف علي بورت فايل في الشوط الأول

الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية

وفد من الأهلي في لشبونة للتفاوض مع برونو لاج

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم 2026

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تسمية المولود «رسول الله»؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads