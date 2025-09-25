الزمالك يتحفظ على عدد دعوات القمة المُرسلة من الأهلي

أبدى مسئولو نادي الزمالك استياءهم من موقف إدارة النادي الأهلي بشأن الدعوات الخاصة بمباراة القمة المرتقبة بين الفريقين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الأهلي أرسل 25 دعوة فقط للأبيض، بواقع 20 دعوة للمقصورة الرئيسية، وخمس دعوات للمقصورة الأمامية، وهو ما اعتبره الزمالك تصرفا غير لائق، مشددا على أن المعاملة بالمثل ستكون في المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفض إصدار أي بيان رسمي حول الأمر، ووجه أعضاء المجلس بعدم الحديث عن تفاصيل القمة، حفاظا على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق قبل المواجهة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

