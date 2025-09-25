الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يتحفظ على عدد دعوات القمة المُرسلة من الأهلي

حسين لبيب
حسين لبيب

أبدى مسئولو نادي الزمالك استياءهم من موقف إدارة النادي الأهلي بشأن الدعوات الخاصة بمباراة القمة المرتقبة بين الفريقين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الأهلي أرسل 25 دعوة فقط للأبيض، بواقع 20 دعوة للمقصورة الرئيسية، وخمس دعوات للمقصورة الأمامية، وهو ما اعتبره الزمالك تصرفا غير لائق، مشددا على أن المعاملة بالمثل ستكون في المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفض إصدار أي بيان رسمي حول الأمر، ووجه أعضاء المجلس بعدم الحديث عن تفاصيل القمة، حفاظا على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق قبل المواجهة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

شيكو بانزا يخطف الأنظار قبل القمة بقميص المغرب ورزمة أموال (صور)

الزمالك يرصد 100 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلي

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

فيريرا: الجونة يستحق التعادل وكلنا مسئولون عن النتيجة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وموقفه من مباراة القمة

جماهير الزمالك تشعل المدرجات بعد التقدم على الجونة (فيديو)

تغييرات بالجملة، فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads