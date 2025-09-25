سيراميكا يطلب استعارة حارس مرمى الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة دخول نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات مع الأحمر من أجل الحصول على خدمات الحارس حمزة علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن سيراميكا طلب ضم الحارس على سبيل الإعارة، في ظل رغبة النادي في تعزيز مركز حراسة المرمى.

والجدير بالذكر أن حمزة علاء كان قد فسخ تعاقده مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي مؤخرًا بسبب أزمة تصريح العمل، قبل أن يعود إلى الأهلي من جديد بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك



وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

