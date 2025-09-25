قبل لقاء القمة، تحرك عاجل من إدارة الزمالك لحل أزمة المستحقات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة تعهدت للاعبين بصرف جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأتي الخطوة في إطار سعي المجلس لتجهيز الأجواء المثالية قبل لقاء القمة أمام الأهلي، وتحفيز اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم في المباراة المرتقبة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي ضد الزمالك

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.