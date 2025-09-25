جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

شارك رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نيتس جراديشار، محمد علي بن رمضان، أحمد نبيل كوكا، وأحمد رمضان بيكهام، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد تعافيهم من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم خلال الفترة مؤخرا.

وبمشاركة الرباعي في التدريبات، تأكدت جاهزيتهم لمباراة القمة أمام الزمالك، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو ما يمثل دفعة قوية للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.