بالأغلبية، يويفا يؤيد تعليق عضوية إسرائيل ومنع أنديتها ومنتخباتها من المنافسات الأوروبية

كشفت تقارير صحفية أوروبية، مساء اليوم الخميس، عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المرتقب بشأن حسم مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، في ظل ضغوط باستبعاد أندية ومنتخبات الكيان الصهيوني، بسبب استمرار العدوان على غزة.

يويفا في طريقه لمنع إسرائيل من أنشطته

وقالت صحيفة التايمز الإنجليزية، إن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ قرار رسمي بمنع إسرائيل من المشاركة في البطولات، بعد موافقة أغلبية المجلس التنفيذي لـ"يويفا"، والاتحاد الأوروبي.

وأردفت، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤيدون حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية، قبل جلسة الأسبوع المقبل، بعد تزايد الضغوط على "يويفا" بسبب الاحتجاجات وإعلان مفوضية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية في غزة.

وواصلت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بشأن تعليق عضوية إسرائيل، الأسبوع المقبل، وسط تأييد من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

وبينت أن، مجموعة من مستشاري الأمم المتحدة دعت الاتحادين الدولي والأوروبي، إلى تعليق عضوية إسرائيل بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ترتكب إبادة جماعية في غزة".

مكتب حقوق الإنسان يطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الأوروبية

وأكد البيان الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، كاستجابة ضرورية لمعالجة الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير كالمعتاد، ويجب ألا تغض الهيئات الرياضية الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تُستخدم منصاتها في تطبيع الظلم، مشيرين إلى منع روسيا من المشاركة في البطولات الأوروبية منذ 2022.

