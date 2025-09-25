الخميس 25 سبتمبر 2025
رياضة

شيكو بانزا يخطف الأنظار قبل القمة بقميص المغرب ورزمة أموال (صور)

شيكو بانزا
شيكو بانزا

خطف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار قبل مواجهة النادي الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.

شيكو بانزا 

ونشر شيكو بانزا ستوري عبر انستجرام بقصة شعر جديدة استعدادا للقمة وهو يرتدي قميص منتخب المغرب ويحمل رزمة أموال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

