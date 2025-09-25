العين يفوز على شباب الأهلي 0/1 ويتصدر الدوري الإماراتي وربيعة يغادر مصابًا

حقق فريق العين الإماراتي الفوز على نظيره شباب أهلي دبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

أحرز الأرجنتيني كاكو هدف العين في شباك شباب الأهلي، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد شباب الأهلي دبي عند 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين، فيما قفز العين إلى الصدارة برصيد 13 نقطة.

إصابة رامي ربيعة ومغادرة مباراة العين وشباب الأهلي

وغادر النجم الدولي المصري رامي ربيعة مباراة شباب الأهلي ضد العين، للإصابة قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 44، ليشارك بدلًا منه مارسيل راتنيك.

ضربة جزاء مُهدرة في آخر الثواني

وفي الدقيقة 90 من زمن المباراة، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق شباب الأهلي أمام العين، وتصدي لها خالد عيسى حارس العين، ولكن أحرز الإيراني سردار أزمون هدف التعادل لصالح شباب الأهلي ضد العين بعد متابعة تسديدة كارتابيا، ولكن حكم اللقاء يعود إلى الفار ويطلب إعادة ركلة الجزاء، ويسددها سردار أزمون، ولكنه يضيع ركلة الجزاء، بعد أن سددها في العارضة.

تشكيل شباب الأهلي ضد العين

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: رينان فيكتور - ماتيوس هنريكي - إيجور جوميز - كوان سانتوس.

خط الوسط: سعيد عزت الله - ماكسيموفيتش - فيدريكو كارتابيا.

خط الهجوم: جوليرمي بالا - مؤنس دبور - يوري سيزار.

تشكيل العين أمام شباب الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: كوامي كوتون - رامي ربيعة - أمادو نيانج - إريك.

خط الوسط: بارك يونج وو - عبدالكريم تراوري - بالاسيوس.

خط الهجوم: أليخاندرو كاكو - لابا كودجو - حسين رحيمي.





