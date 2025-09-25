فيفا يكشف عن 3 تمائم لـ كأس العالم 2026

كشف فيفا، اليوم الخميس، في حفل بهيج عن التمائم الثلاث الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، التي تُبرز كل منها الطابع المميز لإحدى الدول المستضيفة.

تمائم كأس العالم 2026

فقد تم تصميم كل من الموظ Maple (كندا)، والجغور Zayu (المكسيك)، والنسر الأمريكي Clutch (الولايات المتحدة) بعناية لتعكس ما تزخر به بلدانها من ثقافة غنية وتراث عريق وروح نابضة بالحياة، بحيث ترمز إلى ما تمتاز به كرة القدم من مظاهر الوحدة والتنوع والشغف.

تعليق إنفانتينو على تمائم كأس العالم 2026

وبهذه المناسبة، قال رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "لقد اتَّسعت أُسرة بطولة 2026 وازدادت رونقًا وجمالًا من خلال انضمام التمائم Maple وZayu وClutch التي تعكس روح البهجة والحيوية والتآخي، شأنها في ذلك شأن بطولة كأس العالم FIFA نفسها".

وتابع: "تكتسي التمائم الثلاث مكانة مركزية في الأجواء الترفيهية المذهلة التي نعمل على خلقها لهذه النسخة التي ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، حيث ستأسر قلوب الجماهير وتشعل فتيل الاحتفالات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم ككل، إذ أتخيل منذ الآن رؤية صورها على قمصان الأطفال، كما تحضرني مشاهد مصافحتها لأساطير كرة القدم، وأتصورها كذلك تتألق في ألعاب الفيديو التي يخوضها الملايين بمختلف أنحاء العالم، وذلك في سابقة أخرى في تاريخ هذه البطولة".

فانطلاقًا من روح التواصل مع المشجعين الشباب، ستصبح Maple وZayu وClutch أول تمائم متنافِسة في ألعاب الفيديو في تاريخ بطولات FIFA، وذلك في إطار لُعبة FIFA Heroes الجديدة والمرخص لها من FIFA، الذي سيُطلقها رسميًا خلال العام المقبل. وتندرج هذه اللعبة في إطار مجموعة ألعاب FIFA الآخذة في التوسع تحت مظلة FIFAe، والتي تهدف إلى جعل كرة القدم الرقمية في متناول المزيد من المشجعين، وإتاحتها على المزيد من المنصات وبما يتناسب مع مختلف الأذواق.

يُذكر أن FIFA Heroes لُعبةٌ من تصميم ونشر شركة ENVER بالتعاون مع Solace، وهي تنطوي على الخصائص المثيرة لأجواء التنافس في صالات الألعاب، حيث تمتاز بمواصفات الإيقاع السريع الذي تتسم به كرة القدم الخماسية، مع إضفاء نكهة افتراضية مذهلة على أجواء اللعب، حيث يمكن للاعبين تشكيل فرق تضم بين عناصرها تمائم كأس العالم FIFA™ (الحالية والسابقة)، إلى جانب عدد من أبرز نجوم كرة القدم والشخصيات الخيالية المفضلة لديهم من البرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر شعبية، علمًا أنه من المقرر إطلاق FIFA Heroes خلال عام 2026 على أجهزة Android وiOS وNintendo Switch وPlayStation وXbox.

هذا وستشمل لعبة FIFA Super League Soccer على Roblox، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Gamefam، أيضًا فقرات مثيرة تسلط الضوء على دور كل تميمة داخل الملعب، مع تخصيص مكافآت حصرية مستوحاة من شخصياتها.

وستكون كل من Maple وZayu وClutch حاضرة في مختلف أنحاء الدول المضيفة، حيث ستُرحب بالعالم وتلهم المشجعين الشباب وتتفاعل مع أحداث النسخة الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، إذ من المقرر أن تقام منافساتها خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، علمًا أن سيكون بوسع المشجعين شراء قمصان التمائم وغيرها من المنتجات والسلع ذات الصلة على هذا الموقع FIFAStore.com.

نبذة عن التمائم الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA 2026

Maple هو موظٌ يحب التجوال عبر مختلف المقاطعات والأقاليم الكندية، كما يعشق التواصل مع الناس والاحتفاء بالثقافة الغنية للبلاد.

كما أنه مولع بالفن الراقي الذي يضفي رونقًا وبهجة على شوارع المدن، فضلًا عن تعلُّقه بالموسيقى وشغفه بحراسة المرمى، وهو الذي يتميز بالإبداع والصمود والمهارات الفردية المبهرة.

فبفضل براعته في التصديات الأسطورة وقلبه الذي ينبض بالقوة وروح القيادة، يجمع Maple بين سحر القصص اللامتناهية والذوق الكروي الفريد.

Maple the Moose

Zayu هو جغور ينحدر من أدغال جنوب المكسيك، فيُجسد ما تزخر به البلاد من تراث غني وروح نابضة بالحياة، علمًا أن اسمه مستوحى من مظاهر الوحدة والقوة والبهجة، وهو الذي يتحول على أرضية الملعب إلى مهاجم شرس يرعب المدافعين ببراعته الاستثنائية وخفة حركته المذهلة.

أما خارج الملعب، فإنه يحتفي بالثقافة المكسيكية من خلال أداء مختلف رقصاته وتذوق أشهى أطباقها وإحياء أشهر تقاليدها، مساهمًا بذلك في توحيد الناس بكل شغف وفخر واعتزاز. ذلك أنه أكثر من مجرد رياضي متميز؛ فهو رمز من رموز الاحتفال والتآزر في أبهى تجلياتهما الثقافية، حيث يجسد القلب المكسيكي الخالص بكل فخر.

Zayu the Jaguar

Clutch هو نسر أمريكي يشتهر بتعطُّشه للمغامرة، حيث يُحلِّق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويحتفي بكل ثقافة من الثقافات المحلية، كما يستمتع بكل لعبة ولحظة بفضول وتفاؤل لا محدودَين. ذلك أنه لا يهاب شيئًا عندما يكون داخل الملعب أو حتى خارجه، حيث يمتلك مقومات القائد، وهو الذي يحفز زملاءه ويرفع من معنوياتهم ويحول كل تحدٍّ إلى فرصة للارتقاء إلى مستوى أعلى، مسلحًا بروحه الاجتماعية وشغفه بالرياضة، مما يجعل منه لاعب خط وسط مميَّز، حيث يوحد الناس أينما حل وارتحل، مؤكدًا أن أبطال الطيران الحقيقيين هم من تُحركهم روح الهدف والشغف والاستمتاع باللعب.

