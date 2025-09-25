الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة في خط دفاع الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك

الأهلي
الأهلي

استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار مصطفى العش لاعب الفريق في مركز الظهير الأيسر بمباراة القمة أمام الزمالك الإثنين القادم.

جاء ذلك بعدما دفع به في المباراة الماضية أمام حرس الحدود بعد إصابة أحمد نبيل كوكا وغياب كريم فؤاد ومحمد شكري للإصابة أيضا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 


وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

الأهلي عماد النحاس مصطفي العش

