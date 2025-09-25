الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

الدوري السعودي، فاز فريق الخلود، على نظيره الشباب، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الخلود والشباب

سجل هدفي الخلود كل من؛ إنريكي وعبد العزيز عليوة في الدقائق 48 و90، فيما جاء هدف الشباب عن طريق كاراسكو في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

تشكيل الشباب ضد الخلود

ومن ناحية أخرى، تلقى نادي النصر دفعة معنوية، قبل مباراته المرتقبة ضد اتحاد جدة، التي ستقام غدًا الجمعة، في رابع جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاهزية ثنائي النصر لمباراة اتحاد جدة

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد تأكدت جاهزية ثنائي النصر، نواف العقيدي وعبد الرحمن غريب، لخوض مباراة الغد.

وحصل العقيدي وغريب، على الضوء الأخضر، للمشاركة في التدريبات الجماعية، من جانب الكادر الطبي للنادي العاصمي، بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف التقرير أن إدراج نواف العقيدي وعبد الرحمن غريب، في قائمة العالمي للكلاسيكو، سيكون في يد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وتعرض العقيدي للإصابة خلال معسكر المنتخب السعودي في التشيك، في حين أصيب غريب أثناء مشاركته في مباراة جدة بكأس خادم الحرمين.

ترتيب النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

ويتصدر النصر، جدول ترتيب الدوري السعودي، بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق الأهداف عن الوصيف اتحاد جدة.

