بسبب إبادة غزة والتهجير.. فيفا ويويفا يتجهان لحظر منتخب إسرائيل ومنعه من كأس العالم 2026.. وتدخل من ترامب لمنع تجميد الكيان الصهيوني كرويًا ورياضيًا

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، مساء اليوم الخميس، عن قرار مرتقب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بشأن حسم مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، في ظل ضغوط باستبعاد أندية ومنتخبات الكيان الصهيوني، بسبب استمرار العدوان على غزة والإبادة الجماعية التي تحدث هناك ومحاولات التهجير.

يويفا يتجه لمنع وحظر إسرائيل من أنشطته الأوروبية

أكدت صحيفة التايمز الإنجليزية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصدد اتخاذ قرار رسمي بمنع إسرائيل من المشاركة في البطولات، بعد موافقة أغلبية المجلس التنفيذي لـ يويفا.

وقالت إن أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يؤيدون حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية، قبل جلسة الأسبوع المقبل، بعد تزايد الضغوط على "يويفا" بسبب الاحتجاجات وإعلان مفوضية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية في غزة.

وواصلت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بشأن تعليق عضوية إسرائيل، الأسبوع المقبل، وسط تأييد من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

وبينت أن، مجموعة من مستشاري الأمم المتحدة دعت الاتحادين الدولي والأوروبي، إلى تعليق عضوية إسرائيل بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ترتكب إبادة جماعية في غزة".

مكتب حقوق الإنسان يطالب بتعليق مشاركة إسرائيل رياضيًا

وأكد البيان الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، كاستجابة ضرورية لمعالجة الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير كالمعتاد، ويجب ألا تغض الهيئات الرياضية الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تُستخدم منصاتها في تطبيع الظلم، مشيرين إلى منع روسيا من المشاركة في البطولات الأوروبية منذ 2022.

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم 2026

بينما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الهادفة إلى استبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكانت هيئات كرة القدم العالمية والأوروبية قد تلقت هذا الأسبوع دعوات من خبراء استشاريين تابعين للأمم المتحدة لتعليق مشاركة جميع الفرق الإسرائيلية بسبب العدوان الغاشم على غزة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل على منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حظر إسرائيل من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية قبل كأس العالم 2026.

ولم يرد فيفا حتى الآن على خبراء الأمم المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه منتخب إسرائيل للرجال محاولاته للتأهل إلى كأس العالم المقبل، والذي ستُقام معظم مبارياته في الولايات المتحدة.

وزير خارجية أمريكا يقود حملة لمنع حظر إسرائيل رياضيًا

وأكدت الحكومة الأمريكية، عبر وزارة الخارجية التي يقودها ماركو روبيو، أنها تدخلت بشكل مباشر لوقف فرض أي عقوبات رياضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "سكاي نيوز": "سنعمل بكل تأكيد على منع أي محاولة لحظر منتخب إسرائيل لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم".

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقًا في مزاعم التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "سنعمل بكل قوة على منع أي تحركات تسعى إلى حظر مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم".

موقف منتخب إسرائيل في تصفيات كأس العالم

ويحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 9 نقاط بعد 5 مباريات، متساويًا مع إيطاليا التي تملك مباراة مؤجلة.

وتتصدر النرويج المجموعة، وتبقى أمام إسرائيل مباريات حاسمة أمام إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، لتحديد مصيره في التصفيات.

