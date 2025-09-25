الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم 2026

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الهادفة إلى استبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب كندا والمكسيك، نهائيات كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

يويفا يتجه لاستبعاد إسرائيل من منافساته الأوروبية

 وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي في يويفا يدفعون باتجاه فرض عقوبات رياضية على إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية أن هناك تأييدًا من جانب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لحظر إسرائيل، وتعليق مشاركتها في التصفيات.

 

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "سنعمل بكل قوة على منع أي تحركات تسعى إلى حظر مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم".

ويحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 9 نقاط بعد 5 مباريات، متساويًا مع إيطاليا التي تملك مباراة مؤجلة.

وتتصدر النرويج المجموعة، وتبقى أمام إسرائيل مباريات حاسمة أمام إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، لتحديد مصيره في التصفيات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونالد ترامب ترامب منتخب إسرائيل إسرائيل يويفا الاتحاد الاوروبي لكرة القدم

مواد متعلقة

بالأغلبية، يويفا يؤيد تعليق عضوية إسرائيل ومنع أنديتها ومنتخباتها من المنافسات الأوروبية

أزمة في الدوري الأوروبي بسبب مشاركة الأندية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

السيسي مرحبًا بمبادرة ترامب لوقف حرب غزة: أتطلع إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads