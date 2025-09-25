ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم 2026

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الهادفة إلى استبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب كندا والمكسيك، نهائيات كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

يويفا يتجه لاستبعاد إسرائيل من منافساته الأوروبية

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي في يويفا يدفعون باتجاه فرض عقوبات رياضية على إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية أن هناك تأييدًا من جانب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لحظر إسرائيل، وتعليق مشاركتها في التصفيات.

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "سنعمل بكل قوة على منع أي تحركات تسعى إلى حظر مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم".

ويحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 9 نقاط بعد 5 مباريات، متساويًا مع إيطاليا التي تملك مباراة مؤجلة.

وتتصدر النرويج المجموعة، وتبقى أمام إسرائيل مباريات حاسمة أمام إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، لتحديد مصيره في التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.